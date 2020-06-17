В состав самых влиятельных людей Башкирии вошли митрополит, бизнесмен и Муртаза Рахимов

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:00:37+03:00

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Агентство политических и экономических коммуникаций создало рейтинг наиболее влиятельных жителей Башкирии из 50 персонажей.

Представители агентства объяснили, что рейтинг был получен после опроса целого ряда экспертов, в который входят журналисты, сотрудники вузов и политологи. Каждый респондент получил список из 50 известных в Башкирии чиновников и представителей разных ветвей власти, а после дал оценку их степени влияние на происходящие в регионе вещи.

Составители рейтинга отмечают, что в республике исполнительная власть доминирует над законодательной, а также в Башкирии отсутствуют контрэлиты.

Рейтинг предсказуемо возглавил Радий Хабиров, следом идут Андрей Назаров, Александр Сидякин, Ростислав Мурзагулов, Ринат Баширов, Максим Забелин, Рустем Ахмадинуров, Лира Игтисамова, Урал Кильсенбаев, а замыкает топ-10 персонажей Ильшат Фазрахманов.

Среди интересных персонажей списка можно увидеть Динара Гильмутдинова (25 место), митрополита Никона (33 место), Муртазу Рахимова и бизнесмена Альберта Мухамедьярова, после проверки кафе которого сотрудница Роспотребназора республики Ольга Сидорчева совершила суицид.

С полной версией списка влиятельных персонажей можно ознакомиться на сайте агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU