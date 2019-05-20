В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой после проверки кафе миллионера

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Уфимском районе Башкирии нашли тело 53-летней экс-заместительницы начальника отдела Роспотребнадзора РБ Ольги Сидорчевой. По предварительным данным, женщина покончила с собой после разговора с начальником - главой Роспотребнадзора Башкирии Евгением Степановым. Однако в эту версию не хотят верить ни муж, ни друзья, ни коллеги погибшей.

ЗАКРЫЛА КАФЕ И НАЛОЖИЛА КРУПНЫЙ ШТРАФ

Крупный скандал разразился в столице Башкирии на прошлой неделе между правительством республики и Роспотребнадзором, когда врио главы Башкирии Радий Хабиров заступился за уфимского бизнесмена и медиамагната Альберта Мухамедьярова.

История началась еще в четверг. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, Ольга Сидорчева наведалась в кафе-маркет «Ферма» с внеплановой проверкой от Роспотребнадзора. В ходе инспекции выяснилось, что в общепите отсутствуют цеха для приготовления блюд из сырого мяса.

Погибшая провела встречу с врио главы Башкирии

Со слов самого бизнесмена, жалоб на работу заведения никогда не поступало. Но не в этот раз – Сидорчева наложила на заведение штрафов на 900 тысяч рублей, а в пятницу и вовсе вынесла постановление о приостановлении деятельности «Фермы».Чтобы разрешить проблему Мухамедьяров обратился к руководителю региона Радию Хабирову на «Инвестчасе» (так называются регулярные встречи бизнесменов с руководством республики - прим.ред).

- Предприятию нет и года. В этом случае проверка может быть инициирована на основе жалоб. Если они не поступали, необходимо провести юридический анализ законности проверки, - подчеркнул Хабиров.

Врио главы Башкирии встал на сторону медиамагната и отчитал на совещании главу Роспотребнадзора. Теперь материалы проверки ресторана по его требованию будут направлены в прокуратуру.

- Я как-то не очень верил во всеобщее "кошмарение" бизнеса со стороны надзирающих органов... Но этот случай показал, что многое ещё нужно исправлять. Это предприятие Роспотребнадзор просто пришёл и закрыл, и наложил на него штрафы. Наверное, есть за что штрафовать, но зачем закрывать?! С такой командой республиканского потребнадзора я работать не буду, - высказался Хабиров.

Женщине было 53 года

«ЭТО ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»

После совещания с Хабировым, глава Роспотребнадзора по Башкирии Евгений Степанов провел беседу со своей подчиненной Сидорченко. А через несколько часов ее нашли мертвой в лесу. О причинах смерти общественности не говорят, но, по версии следствия, это суицид.

ЧП прокомментировал и Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

- Я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд. Прошу следственные органы ее расследовать. Инспектор, который осуществлял проверку, погибла. Это большая тяжелая трагедия – человека не вернуть. Что там происходит, мне непонятно, меня возмущает, я имею в виду эту службу. Соболезную родным и близким этого человека, - заявил врио главы Башкирии.

КТО ТАКОЙ АЛЬБЕРТ МУХАМЕДЬЯРОВ?

Альберт Мухамедьяров – известный уфимский бизнесмен. 51-летнему медиамагнату принадлежат радиостанции «Европа Плюс – Уфа» и «Радио Дача».

Хозяином кафе оказался известный в Башкирии бизнесмен

Ранее он владел скандально известным информационным агентством «Башмедиа». Недавно он открыл «Ферму», мужской клуб и спорт-бар.