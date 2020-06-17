2020-06-17T09:39:29+03:00
Происшествия

В Башкирии туристическая группа перестала выходить на связь

Четверо любителей активного отдыха сплавлялись по реке Юрюзань
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Туристы сплавлялись по реке ЮрюзаньТуристы сплавлялись по реке ЮрюзаньФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Башкирии без вести пропала туристическая группа из четырех человек. Они сплавлялись по реке Юрюзань в Караидельском районе республики и должны были завершить маршрут накануне, 16 июня. К назначенной дате любители активного отдыха так и не появились. Кроме того, они перестали выходить на связь. Их местонахождение остается неизвестным.

По данным МЧС Башкирии, группа начала свой путь в селе Атняш. Конечном пунктом должна была стать деревня Абдуллино. Сейчас пропавших туристов ищут сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС, аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, полицейские и местное население.

ИСТОЧНИК KP.RU

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