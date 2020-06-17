В списке участников жуткого ДТП в Челябинской области оказались восемь жителей Башкирии

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:32:50+03:00

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В распоряжение «КП-Уфа» попал список всех, кто стал участником жуткого ДТП с грузовиком на территории Челябинской области с двумя погибшими.

Напомним, авария произошла накануне днем, 16 июня, на трассе М-5. 36-летний водитель грузовика, по предварительной информации, из-за отказа тормозов столкнулся с движущимися попутно пятью автомобилями: «Лада Гранта», ВАЗ-2114, «Ауди-Q7», «Рено Сандеро» и грузовым автомобилем «HINO». В четырех машинах находились восемь жителей Башкирии. Рассказываем, что о них известно.

В вазовской «четырнадцатой был всего один человек – 30-летний водитель Ильдус А. Из-за столкновения он получил множественные ушибы и поверхностные травмы.

В Audi Q7 находились четыре человека. За рулем сидел 61-летний предприниматель из села Киргиз-Мияки Миякинского района Альберт А. Мужчина владеет сетью магазинов. Во время инцидента он отделался незначительными травмами – ссадинами и ушибами. На переднем пассажирском сиденье была жена водителя – 61-летняя Зухра А. Ей диагностировали ушиб правой поясничной области и направили на амбулаторное лечение. Позади супружеской пары находились две уфимки 46 и 59 лет. По предварительной информации, они отделались легким испугом.

В Q7 находилась супружеская пара из Башкирии

Еще один попавший в ДТП автомобиль – Renault Sandero. Внутри находились двое мужчин – оба уфимцы. Машиной управлял 52-летний Сергей П., а на пассажирском месте сидел Андрей Ж. того же возраста. У обоих мужчин диагностирована тупая травма груди, перелом ребер и множественные ссадины. Жители башкирской столицы были госпитализированы.

За рулем грузовика HINO – последнего автомобиля, в который врезался большегруз с отказавшими тормозами – сидел 43-летний уфимец Ильдус А. Мужчине с ссадинами и ушибами оказали помощь на месте.

Как сообщают коллеги из «КП-Челябинск», прокуратура начала проверку по факту аварии. Компанию, выпустившую на линию грузовик, также проверят на нарушение закона о техническом и медицинском осмотре.

ИСТОЧНИК KP.RU