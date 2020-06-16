Машину жителей Башкирии протаранил грузовик в Челябинской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:00:04+03:00

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Четверо жителей Башкирии пострадали в страшной аварии на трассе в Челябинской области.

Известно, что ДТП произошло на трассе М-5 днем 16 июня. Со слов водитель грузовика, который на огромной скорости смял легковушки, у его автомобиля отказали тормоза. В итоге он столкнулся сразу с пятью автомобилями. В одном из них оказались четверо жителей Башкирии.

Как сообщают наши коллеги из «КП-Челябинск», в страшной аварии погибли два человека и пострадали еще шесть. Двум жителям Башкирии оказали помощь на месте, а еще двух потребовалась госпитализация.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. Из-за разбросанных по проезжей части автомобилей на участке трассы было затруднено движение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/785270" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

ИСТОЧНИК KP.RU