Машину жителей Башкирии протаранил грузовик в Челябинской области
Четверо жителей Башкирии пострадали в страшной аварии на трассе в Челябинской области.
Известно, что ДТП произошло на трассе М-5 днем 16 июня. Со слов водитель грузовика, который на огромной скорости смял легковушки, у его автомобиля отказали тормоза. В итоге он столкнулся сразу с пятью автомобилями. В одном из них оказались четверо жителей Башкирии.
Как сообщают наши коллеги из «КП-Челябинск», в страшной аварии погибли два человека и пострадали еще шесть. Двум жителям Башкирии оказали помощь на месте, а еще двух потребовалась госпитализация.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. Из-за разбросанных по проезжей части автомобилей на участке трассы было затруднено движение.
В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников
ИСТОЧНИК KP.RU