2020-06-16T19:00:04+03:00
Происшествия

Машину жителей Башкирии протаранил грузовик в Челябинской области

Авария произошла днем 16 июня
Рустем АХУНОВ
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Четверо жителей Башкирии пострадали в страшной аварии на трассе в Челябинской области.

Известно, что ДТП произошло на трассе М-5 днем 16 июня. Со слов водитель грузовика, который на огромной скорости смял легковушки, у его автомобиля отказали тормоза. В итоге он столкнулся сразу с пятью автомобилями. В одном из них оказались четверо жителей Башкирии.

Как сообщают наши коллеги из «КП-Челябинск», в страшной аварии погибли два человека и пострадали еще шесть. Двум жителям Башкирии оказали помощь на месте, а еще двух потребовалась госпитализация.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. Из-за разбросанных по проезжей части автомобилей на участке трассы было затруднено движение.

В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

ИСТОЧНИК KP.RU

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