Глава Башкирии отказался пускать жену в храм и объяснил причину своего решения

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:27:57+03:00

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Глава Башкирии поделился очередной личной историей. На совещании с членами республиканского совета по правам человека Радий Хабиров поведал, что на днях ездил с женой Каринэ в один из районов республики. Там они наткнулись на храм – заглянув внутрь, руководитель региона запретил супруге заходить. А все из-за того, что в небольшом помещении храма было много людей без масок.

«Съездил в один район – не буду говорить, в какой – просто чтобы полюбоваться природой. Ну и хотел с женой в храм зайти. Но я ее туда не пустил. Там малюсенький храм, и он весь был забит людьми. И ни одного в маске», – рассказал Хабиров.

Напомним, в Башкирии действует масочный режим из-за пандемии коронавирусной инфекции. Во всех общественных местах люди должны носить маски.

На прошлой неделе Хабиров поделился еще одной личной историей – про то, как его мама попалась на уловку мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU