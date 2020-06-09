Радий Хабиров рассказал, как его мать обманули на крупную сумму денег
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как мошенники обманули его мать на 100 тысяч рублей. Он вспомнил историю из прошлого во время онлайн-встречи с организациями ветеранов, на которой речь зашла о финансовой грамотности и злоумышленниках, которые пользуются доверчивостью пенсионеров.
Неприятная ситуация произошла в 2014 году, когда Хабиров работал в администрации президента России, а его мать жила в Ишимбае.
«Ночью лег спать. Утром просыпаюсь, гляжу – порядка 30 не принятых звонков от брата, племянницы и мамы. Звоню брату – «что случилось?» У нас, говорит, такая история: в пять утра маме позвонил неизвестный. Голосом чуть ли не моим, как она мне говорит. Представился майором полиции. Говорит, «ваш сын избил человека, у него сотрясение мозга. Либо я его веду туда [в отдел полиции], либо давайте деньги». Мама говорит, у нее 200-300 тысяч есть. В шестом часу пошла искать в Ишимбае банкомат. Пришла туда. Охранник пытается ее остановить, а она пихает 5-тысячные купюры, отправляет на карту деньги и говорит ему: «Уйди, не подходи, у сына беда». Сто тысяч она отправила, представляете? Шок она испытала очень серьезный».
Впоследствии выяснилось, что мошенник был заключенным, и таким способом он «зарабатывал» себе деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU