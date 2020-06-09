2020-06-09T16:36:57+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, как его мать обманули на крупную сумму денег

Глава Башкирии поведал историю из прошлого на онлайн-встрече с организациями ветеранов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Радий ХабировРадий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как мошенники обманули его мать на 100 тысяч рублей. Он вспомнил историю из прошлого во время онлайн-встречи с организациями ветеранов, на которой речь зашла о финансовой грамотности и злоумышленниках, которые пользуются доверчивостью пенсионеров.

Неприятная ситуация произошла в 2014 году, когда Хабиров работал в администрации президента России, а его мать жила в Ишимбае.

«Ночью лег спать. Утром просыпаюсь, гляжу – порядка 30 не принятых звонков от брата, племянницы и мамы. Звоню брату – «что случилось?» У нас, говорит, такая история: в пять утра маме позвонил неизвестный. Голосом чуть ли не моим, как она мне говорит. Представился майором полиции. Говорит, «ваш сын избил человека, у него сотрясение мозга. Либо я его веду туда [в отдел полиции], либо давайте деньги». Мама говорит, у нее 200-300 тысяч есть. В шестом часу пошла искать в Ишимбае банкомат. Пришла туда. Охранник пытается ее остановить, а она пихает 5-тысячные купюры, отправляет на карту деньги и говорит ему: «Уйди, не подходи, у сына беда». Сто тысяч она отправила, представляете? Шок она испытала очень серьезный».

Впоследствии выяснилось, что мошенник был заключенным, и таким способом он «зарабатывал» себе деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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