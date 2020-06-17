Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказывают, как в этом году пройдет приемная кампания

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:17:03+03:00

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Сегодня, 17 июня, с 14:00 на онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» проходит круглый стол, посвященный приемной кампании в вузы в 2020 году. На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей отвечают руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.

Трансляция онлайн-круглого стола проходит на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа».

Задать свои вопросы о приемной кампании, ее сроках и особенностях в этом году, может каждый читатель «Комсомолки». Их можно написать во время прямого эфира в чате видеотрансляции.

Круглый стол "Приемная кампания в вузы Башкирии 2020".

ИСТОЧНИК KP.RU