2020-06-16T20:40:21+03:00
Происшествия

В башкирском селе в собственном доме обнаружили мумифицированный труп мужчины

Он скончался около трех недель назад
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В одном из частных домов села в Калтасинском районе Башкирии был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Погибший пролежал в стенах своего жилища около трех недель. Когда тело, наконец, заметили, – а это случилось 12 июня – оно уже успело мумифицироваться. Прибывшие на место жуткой находки правоохранители не нашли на трупе 42-летнего сельчанина видимых телесных повреждений.

Для установления причин смерти труп был передан на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, накануне стало известно об обнаружении тело мужчины. Оно лежало на чердаке многоэтажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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