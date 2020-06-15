На чердаке высотки в Уфе обнаружен труп неизвестного мужчины
Тело пролежало между крышей и последним этажом порядка 3-4 суток
Полицейские не нашли у погибшего никаких личных вещей и документов
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На чердаке одной из 12-этажек в Советском районе башкирской столицы был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.
По данным собеседника, тело с признаками разложения было найдено на техническом этаже вечером 11 июня. Судя по внешнему виду покойника, он был бездомным – полицейские не нашли при нем никаких личных вещей или документов. Известно, что мужчина скончался за три-четыре дня до обнаружения.
Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU