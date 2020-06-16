2020-06-16T14:17:10+03:00
Общество

Ректоры ведущих вузов Башкирии расскажут, как в этом году пройдет приемная кампания

«Комсомолка» проводит онлайн круглый стол по вопросам поступления в университеты республики
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В этом году из-за пандемии коронавируса правила поступления значительно изменилисьВ этом году из-за пандемии коронавируса правила поступления значительно изменились
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В среду, 17 июня, в 14:00 на онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» состоится круглый стол, посвященный приемной кампании в вузы в 2020 году. На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей ответят руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.

Трансляция онлайн-круглого стола пройдет на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа».

Задать свои вопросы о приемной кампании, ее сроках и особенностях в этом году, может каждый читатель «Комсомолки». Их можно написать во время прямого эфира в чате видео трансляции.

Ссылка на трансляцию появится незадолго до начала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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