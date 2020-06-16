Ректоры ведущих вузов Башкирии расскажут, как в этом году пройдет приемная кампания
В среду, 17 июня, в 14:00 на онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» состоится круглый стол, посвященный приемной кампании в вузы в 2020 году. На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей ответят руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.
Трансляция онлайн-круглого стола пройдет на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа».
Задать свои вопросы о приемной кампании, ее сроках и особенностях в этом году, может каждый читатель «Комсомолки». Их можно написать во время прямого эфира в чате видео трансляции.
Ссылка на трансляцию появится незадолго до начала.
ИСТОЧНИК KP.RU