Ректоры ведущих вузов Башкирии расскажут, как в этом году пройдет приемная кампания

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:17:10+03:00

В этом году из-за пандемии коронавируса правила поступления значительно изменились

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В среду, 17 июня, в 14:00 на онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» состоится круглый стол, посвященный приемной кампании в вузы в 2020 году. На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей ответят руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.

Трансляция онлайн-круглого стола пройдет на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа».

Задать свои вопросы о приемной кампании, ее сроках и особенностях в этом году, может каждый читатель «Комсомолки». Их можно написать во время прямого эфира в чате видео трансляции.

Ссылка на трансляцию появится незадолго до начала.

ИСТОЧНИК KP.RU