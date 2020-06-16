2020-06-16T08:08:10+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии насмерть разбился 32-летний мужчина

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Башкирии зафиксирована очередная смертельная авария – ДТП с летальным исходом произошл на территории Янаульского района.

По данным республиканской ГИБДД, накануне, 15 июня, 32-летний водитель на вазовской «четырнадцатой» не справился с управлением на седьмом километре трассы Кадреково–Большая Амзя. Машина съехала с дороги и вылетела в кювет. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Чтобы вытащить тело несчастного из легковушки, понадобилась помощь спасателей, они срезали крышу.

Инспекторы начали расследование несчастного случая.

За минувшие сутки это единственное ДТП, которое привело к смерти человека. В еще 11 авариях пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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