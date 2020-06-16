В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили у 64 жителей

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:44:36+03:00

За все время в республике подтвердился 4611 случай COVID-19

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В Башкирии обновилась статистика по коронавирусной инфекции. По данным информационногог центра по мониторингу, за сутки COVID-19 был выявлен у 64 жителей республики. Впервые с 9 июня число новых инфицированных оказалось больше, чем днем ранее (61). За все время пандемии в регионе подтвердился 4611 случай коронавируса.

За последние 24 часа по выздоровлению в Башкирии было выписано 66 пациентов (всего – 1940). Данные по вылечившимся могут быть скорректированы региональным Минздравом. Количество летальных исходов от коронавируса остается неизменным – 18. Накануне стало известно, что у Росстата этот показатель выше.

ИСТОЧНИК KP.RU