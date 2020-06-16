2020-06-16T09:28:28+03:00
Общество

В уфимской мэрии рассказали, когда прекратят проверять наличие масок у горожан

Ориентировочная дата – конец текущей недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Вопрос будет решаться после 21 июняВопрос будет решаться после 21 июняФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 16 июня, в ходе оперативного совещания в уфимской мэрии стало известно, когда прекратится контроль соблюдения масочного режима среди горожан.

«Контроль за соблюдением использования гражданами масок будет продолжен до 21 июня. Решение о дальнейшем продолжении контрольных мероприятий будут приняты в зависимости от развития эпидситуации в городе», – рассказал начальник городского управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

Напомним, сегодня чиновник также заявил, что масочный режим в городе соблюдают 70% жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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