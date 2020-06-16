В уфимской мэрии рассказали, когда прекратят проверять наличие масок у горожан
Ориентировочная дата – конец текущей недели
Вопрос будет решаться после 21 июняФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:
Сегодня, 16 июня, в ходе оперативного совещания в уфимской мэрии стало известно, когда прекратится контроль соблюдения масочного режима среди горожан.
«Контроль за соблюдением использования гражданами масок будет продолжен до 21 июня. Решение о дальнейшем продолжении контрольных мероприятий будут приняты в зависимости от развития эпидситуации в городе», – рассказал начальник городского управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.
Напомним, сегодня чиновник также заявил, что масочный режим в городе соблюдают 70% жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU