В уфимской мэрии рассказали, когда прекратят проверять наличие масок у горожан

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:28:28+03:00

Вопрос будет решаться после 21 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 16 июня, в ходе оперативного совещания в уфимской мэрии стало известно, когда прекратится контроль соблюдения масочного режима среди горожан.

«Контроль за соблюдением использования гражданами масок будет продолжен до 21 июня. Решение о дальнейшем продолжении контрольных мероприятий будут приняты в зависимости от развития эпидситуации в городе», – рассказал начальник городского управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

Напомним, сегодня чиновник также заявил, что масочный режим в городе соблюдают 70% жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU