2020-06-15T20:29:59+03:00
Политика

Глава Башкирии объявил о кадровых перестановках в администрации одного из районов

Назначение состоялось еще на прошлой неделе, но объявили об этом накануне
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Пресс-служба главы БашкирииФото: Пресс-служба главы Башкирии
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В минувший понедельник, 15 июня, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров официально объявил о смене руководителя одного из районов. О том, что Флюр Уразметов покидает пост главы администрации Чишминского района стало известно еще на прошлой неделе, но официально об этом объявили только накануне. Он руководил районом 16 лет – с 2004 года.

11 июня на пост главы Чишминского района был рекомендован экс-начальник 22-го пожарно-спасательного отряда МЧС по Башкирии Ришат Мансуров. Пока он будет работать в новой должности с приставкой «и.о.».

- Были прекращены полномочия в связи с отставкой по собственному желанию главы Чишминского района Уразметова Флюра Зиннуровича. Он проработал в районе почти 16 лет. Многое сделал для Чишминского района. Мы возложили обязанности главы Чишминского района на Мансурова Ришата Анисовича, - объявил на совещании глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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