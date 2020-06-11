2020-06-11T10:17:46+03:00
Общество

Глава Башкирии предложил поставить руководителем Чишминского района начальника из МЧС

Исполняющим обязанности он уже стал
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Чишминском районе Башкирии меняется глава. С руководящей должности ушел Флюр Уразметов, который управлял муниципалитетом на протяжении 16 лет – с 2004 года.

Сегодня, 11 июня, глава республики Радий Хабиров встретился с активом района. Депутатам местного совета он предложил кандидатуру на освободившуюся руководящую должность – начальника 22-го пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы регионального МЧС Ришата Мансурова.

По словам Хабирова, кандидат сам родом из Чишминского района и «за годы работы проявил себя как грамотный руководитель». Известно, что Мансуров уже стал исполняющим обязанности главы муниципалитета. Его предшественнику Уразметову руководитель региона вручил благодарность за многолетний труд и подчеркнул, что его опыт пригодится в структуре госуправления.

«С Флюром Зинуровичем связаны последние 16 лет развития района. Этот большой период был очень положительный. Я признателен, что экономика района находится в хорошем динамичном состоянии, проведена модернизация практически всех крупных предприятий, – сказал Хабиров. – Очень активно развивалась социальная сфера. Поэтому Вам есть чем гордиться».

ИСТОЧНИК KP.RU

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