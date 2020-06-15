В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 61 человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:18:34+03:00

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Сегодня, 15 июня, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии с докладом о распространении коронавируса выступил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, за последние сутки в регионе подтвердились 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

- По состоянию на 10 часов 15 июня 2020 года зарегистрировано 4,5 тысячи инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Если точнее – 4547. Это плюс 61 случай за последние сутки, - заявил Забелин.

Он отметил, что более 82% заболевших – это люди в возрасте от 26 до 60 лет.

- На стационарном лечении находятся 1030 человек, из них в удовлетворительном состоянии 782, средней степени тяжести – 207, в тяжелом – 41, - заявил министр здравоохранения Башкирии.

По данным минздрава республики, на амбулаторном лечении находятся 1625 человек, выписано с выздоровлением 1874. В том числе, четыре человека уже выписали из новой инфекционной больницы под Уфой.

ИСТОЧНИК KP.RU