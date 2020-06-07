2020-06-07T20:05:11+03:00
Происшествия

В Уфе 19-летний парень спас утопающего ребенка и сам погиб в реке

Молодой человек бросился на помощь ушедшему под воду мальчику
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тело молодого человека вытащили водолазы. Они передали его сотрудникам полицииТело молодого человека вытащили водолазы. Они передали его сотрудникам полиции
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В Уфе 19-летний горожанин бросился на помощь утопающему ребенку, спас его, однако сам выбраться из реки не смог. О трагическом инциденте рассказали в Управлении гражданской защиты.

Несчастный случай произошел сегодня, 7 июня, около шести часов вечера на реке Белой. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями на пляже Солнечном, в то время как неподалеку от них купались дети.

«В какой-то момент один из мальчишек стал тонуть. Молодые люди бросились в воду, чтобы спасти ребенка. К счастью, его удалось вовремя вытащить на берег, а один из парней спасая утопающего мальчика потерял силы и утонул», – рассказали подробности трагедии в УГЗ.

Водолазы поисково-спасательного отряда вытащили бездыханное тело парня из воды и передали его сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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