В Уфе 19-летний парень спас утопающего ребенка и сам погиб в реке
В Уфе 19-летний горожанин бросился на помощь утопающему ребенку, спас его, однако сам выбраться из реки не смог. О трагическом инциденте рассказали в Управлении гражданской защиты.
Несчастный случай произошел сегодня, 7 июня, около шести часов вечера на реке Белой. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями на пляже Солнечном, в то время как неподалеку от них купались дети.
«В какой-то момент один из мальчишек стал тонуть. Молодые люди бросились в воду, чтобы спасти ребенка. К счастью, его удалось вовремя вытащить на берег, а один из парней спасая утопающего мальчика потерял силы и утонул», – рассказали подробности трагедии в УГЗ.
Водолазы поисково-спасательного отряда вытащили бездыханное тело парня из воды и передали его сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU