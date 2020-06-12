2020-06-12T18:17:54+03:00
Общество

В День России у здания райадминистрации в Башкирии вывесили французский триколор

Это произошло в центре Абзелиловского района. Местные власти заявляют, что флаги простояли таким образом «буквально пять минут»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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У здания администрации в селе Аскарово Абзелиловского района сегодня утром, 12 июня, местные жители стали свидетелями любопытной картины. Несколько флагштоков с разноцветными полотнами были поставлены таким образом, что составляли французский сине-бело-красный триколор вместо российского бело-сине-красного. Заметивший неточность сельчанин сделал снимок и раскидал его по социальным сетям.

Фотография вызвала бурный отклик у пользователей. Многие сразу же вспомнили случай на минувшем Дне Победы, когда в небе над Уфой самолеты составили французский триколор. Некоторые предположили, что у Башкирии в знаменательные праздники появляется какая-то особая связь с иностранным государством.

Тем временем в самой администрации прокомментировали казус. «Флаги стояли так буквально пять минут, когда сцену монтировали и оборудование устанавливали утром. Просто кто-то успел сфотографировать. Их потом нормально поставили», – пояснили представители местных властей радио «Говорит Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU

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