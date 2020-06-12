История с публичным сексом на остановке в Башкирии получила продолжение

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:49:17+03:00

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В башкирском городе Нефтекамске история с публичным сексом на остановке завершилась арестом.

Напомним, инцидент произошел на минувших выходных. Под козырьком павильона, который располагается рядом с университетом и отделом полиции, влюбленная парочка не сдержала чувств и предалась интиму, не обращая ни на кого внимания. Происходящее засняли очевидцы, после чего снимки распространились по социальным сетям.

Как оказалось, героям многочисленных фотографий и видео пришлось ответить за неподобающее поведение по закону. Как сообщает городской канал NEXT-TV, возмутившийся горожанин, увидев, что творится на остановке, и вызвал полицейских. На место приехал целый наряд на машине и микроавтобусе. Правоохранители задержали влюбленных и составили на них административный протокол за нарушение общественного порядка. По постановлению суда им назначили несколько суток ареста.

Жители Башкирии занялись публичным сексом на остановке // 12.06.

ИСТОЧНИК KP.RU