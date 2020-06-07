2020-06-07T21:11:42+03:00
Происшествия

«До чего самоизоляция довела»: голые жители Башкирии предались сексуальным утехам прямо на остановке

Влюбленную парочку сняли на камеру
Алексей Безгодов
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фото: соцсетифото: соцсети
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В башкирском городе Нефтекамске водитель на камеру заснял парочку, занимающуюся сексом прямо на остановке общественного транспорта. Фотографии разлетелись по социальным сетям.

На снимках видно, что обнаженные жители предаются сексуальном утехам на лавочке остановочного павильона. В стороне от них сложены вещи. Еще большей абсурдности ситуации добавляет ожидающий своего автобуса парень. Он изо всех сил пытается не обращать внимание на влюбленных, уткнувшись в экран телефона.

фото: соцсети

фото: соцсети

В комментариях к посту люди с трудом сдерживают эмоции: "это полный треш", "ужас", "остановите их!" - самое приличное из того, что позволили себе сказать пользователи. «Вот до чего доводит самоизоляция», – пошутил один из комментаторов. Некоторые предположили, что на фотографиях двое мужчин. Однако это сложно определить, поскольку снимок частично замазан.

По словам горожан, рядом с остановкой, где резвилась парочка, располагается отдел полиции и филиал республиканского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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