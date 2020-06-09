«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:49:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийкую чемпионку и депутата республиканского парламента Оксану Савченко. Конфликтная ситуация произошла накануне, 8 июня, в центре города, у конгресс-холла «Торатау». Полицейский остановил машину, в которой находилась спортсменка.

Перепалку с гаишником Савченко засняла на камеру телефона и выложила в сторис инстаграма. На видео отчетливо слышно, что лейтенант Янышев (свое имя и отчество он называть отказался) говорит депутату: ««Клоунаду здесь не устраивайте, или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный?». Савченко написала в своей публикации, что сотрудник «считает, что если ты не на коляске, то мы инвалиды на голову! Моральные инвалиды! А потом понял, что сказал не то и начал съезжать».

В Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку.

Ситуацию прокомментировали в региональном управлении ГИБДД по Башкирии.

«8 июня вечером поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у Конгресс-холла "Торатау" между пассажиркой автомобиля "Хендай Солярис" и инспектором городского Полка ДПС <…>, обеспечивающего безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта. Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника», – написала пресс-служба правоохранительного ведомства.

фото: соцсети Оксаны Савченко

Корреспонденту «КП-Уфа» Оксана Савченко рассказала следующее:

«Нам нужно было проехать к гостинице. Был перекрыт проезд на набережную. Мы подъехали со знаком инвалид на авто, объяснили инспектору всю ситуацию, что нам нужно к гостинице. Они нас даже слушать не стали и начали игнорировать. По сути с этого и начался конфликт. На просьбу прочесть ПДД отказывался это делать. По итогу через полчаса скандала, один из инспекторов (не тот, что на видео), сказал: «А, вам в гостиницу, так езжайте!», – объяснила спортсменка. – Тут речь не только о хамском обращении, так ещё и ПДД, как выяснилось, они не знают, на постановления правительства и другие нормативные документы тоже для них просто бумага».

Напомним, в марте этого года у Оксаны Савченко произошел конфликт с вице-премьером правительства Башкирии Иреком Сагитовым. Во время посещения бассейна в микрорайоне Инорсе чиновник, обращаясь к спортсменке, сказал «Задницу свою подними и подойди ко мне!».

ИСТОЧНИК KP.RU