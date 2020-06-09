2020-06-09T08:49:11+03:00
Общество

«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку

Инцидент произошел в центре города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Лейтенант ЯнышевЛейтенант Янышев
Изменить размер текста:

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийкую чемпионку и депутата республиканского парламента Оксану Савченко. Конфликтная ситуация произошла накануне, 8 июня, в центре города, у конгресс-холла «Торатау». Полицейский остановил машину, в которой находилась спортсменка.

Перепалку с гаишником Савченко засняла на камеру телефона и выложила в сторис инстаграма. На видео отчетливо слышно, что лейтенант Янышев (свое имя и отчество он называть отказался) говорит депутату: ««Клоунаду здесь не устраивайте, или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный?». Савченко написала в своей публикации, что сотрудник «считает, что если ты не на коляске, то мы инвалиды на голову! Моральные инвалиды! А потом понял, что сказал не то и начал съезжать».

В Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку.

Ситуацию прокомментировали в региональном управлении ГИБДД по Башкирии.

«8 июня вечером поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у Конгресс-холла "Торатау" между пассажиркой автомобиля "Хендай Солярис" и инспектором городского Полка ДПС <…>, обеспечивающего безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта. Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника», – написала пресс-служба правоохранительного ведомства.

фото: соцсети Оксаны Савченко

фото: соцсети Оксаны Савченко

Корреспонденту «КП-Уфа» Оксана Савченко рассказала следующее:

«Нам нужно было проехать к гостинице. Был перекрыт проезд на набережную. Мы подъехали со знаком инвалид на авто, объяснили инспектору всю ситуацию, что нам нужно к гостинице. Они нас даже слушать не стали и начали игнорировать. По сути с этого и начался конфликт. На просьбу прочесть ПДД отказывался это делать. По итогу через полчаса скандала, один из инспекторов (не тот, что на видео), сказал: «А, вам в гостиницу, так езжайте!», – объяснила спортсменка. – Тут речь не только о хамском обращении, так ещё и ПДД, как выяснилось, они не знают, на постановления правительства и другие нормативные документы тоже для них просто бумага».

Напомним, в марте этого года у Оксаны Савченко произошел конфликт с вице-премьером правительства Башкирии Иреком Сагитовым. Во время посещения бассейна в микрорайоне Инорсе чиновник, обращаясь к спортсменке, сказал «Задницу свою подними и подойди ко мне!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии число официально безработных с начала года выросло в 3,9 раза
В Уфе убили полицейского – МВД
«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку
Стала известна личность парня, который утонул в уфимской реке, спасая ребенка
Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков
В Башкирии бойцовская собака без намордника покусала девочку
В Башкирии на национальные проекты планируют потратить более 31 млрд рублей
Убил и завернул в ковер: В Уфе задержали злоумышленника, жестоко расправившегося над знакомой
Водитель автобуса, по вине которого в Башкирии погибли шесть человек, отправится в колонию-поселение
В Башкирии 30-летний мужчина забил ледорубом и повесил собственного отца
«Весь покусан комарами и клещами»: стало известно о состоянии мальчика из Башкирии, который провел в лесу три дня
В некоторых районах Башкирии ожидается чрезвычайный класс пожароопасности
Житель Башкирии, обвиненный в сексуальном насилии над девочкой, покончил с собой
2021 год в Башкирии будет Годом дорог
Аэропорт Уфы возобновит международное сообщение 15 июля
Муртаза Рахимов прокомментировал слухи о том, что у него нашли коронавирус
Коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В Башкирии решено ввести режим ЧС в восьми районах
В Башкирии поиски 23-летнего парня завершились трагедией
Радий Хабиров перенес в Башкирии празднование Дня медика
В Башкирии пожилая пара перевернулась на легковушке
«Эту ситуацию мы будем перемалывать»: глава Башкирии возмутился тем, как жители соблюдают масочный режим
Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось на 89 человек
«Ко мне с этим даже не обращайтесь»: глава Башкирии призвал не ждать конца самоизоляции