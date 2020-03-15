«Задницу можно оторвать и ко мне подойти!»: вице-премьер Башкирии оскорбил параолимпийскую чемпионку

15 Март 2020 2020-03-15T13:17:45+03:00

Женщина решила дать этому огласку и рассказала об инциденте в соцсетях

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Параолимпийская чемпионка Оксана Савченко обвинила вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова в том, что он ее оскорбил. Информацию она выложила в социальные сети, чтобы дать случаю огласку.

Со слов спортсменки, 14 марта утром она проводила тренировку в бассейне микрорайона Инорс. Через некоторое время в спорткомплекс вошел Сагитов вместе со своей компанией в верхней одежде и уличной обуви. Оксана отметила, что в нынешней ситуации с вирусом они ходят в сменной обуви и постоянно все обрабатывают.

- После чего был кошмар! В приказном порядке и в оскорбительной форме, фразой «Задницу свою подними и подойди ко мне!» он велел подойти к нему. Он оскорбил меня по поводу внешнего вида и одежды, разговаривая на повышенных тонах, - написала Оксана.

Тем временем спортсмен, которого она тренировала, наблюдал за всем этим позором.

Женщина попросила разобраться Хабирова с чиновником, наказать его, поскольку такое отношение абсолютно неприемлемо.

После того, как история получила огласку, Сагитов все же извинился.

- Инцидент сейчас абсолютно исчерпан. Мы с ним поговорили. Извинился. Я понимаю человека… полковник, эмоциональный, многое в жизни прошел, но, я так думаю, сделал все-таки выводы, что эмоции в политике и когда работаешь с людьми, неприемлемы. Извинения приняла, - сказала Оксана.

ИСТОЧНИК KP.RU