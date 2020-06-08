2020-06-08T15:13:55+03:00
Происшествия

Житель Башкирии, обвиненный в сексуальном насилии над девочкой, покончил с собой

Мужчина находился на домашнем аресте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину обнаружили мертвым в собственной квартиреМужчину обнаружили мертвым в собственной квартире
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В башкирском городе Туймазы с собой покончил местный житель, обвиненный в сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Мужчина был фигурантом уголовного дела о надругательстве над 10-летней девочкой. Преступление произошло 31 мая текущего года. Предполагаемый педофил заманил школьницу в свою машину, а затем совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

Полицейские быстро вычислили 43-летнего извращенца благодаря тому, что его жертва запомнила номер машины. Предъявив ему обвинение, правоохранители отпустили мужчину под домашний арест. Спустя неделю подозреваемый покончил с собой в собственной квартире. Его тело было обнаружено ранним утром 6 июня. Известно, что он оставил предсмертную записку, ее содержание неизвестно. На месте полицейские также нашли пол-литровую бутылку из-под водки и стакан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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