В Башкирии водитель заманил девочку в машину, где надругался над ней

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:32:25+03:00

Мужчина задержали и отвезли в следственный отдел. Там он во всем сознался

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В башкирском городе Туймазы мужчина завел в свою машину 10-летнюю девочку и надругался над ней. О преступлении рассказал собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, днем 31 мая в полицию обратилась 46-летняя женщина. Правоохранителям она рассказал, что буквально час назад ее дочь стала жертвой педофила. Возле одного из городских магазинов мужчина заманил девочку в свою машину, где и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера». Четвероклассница сразу же рассказала о случившемся матери.

Как оказалось, школьница запомнила номер автомобиля. Информация стала главной зацепкой в поиске предполагаемого насильника. Его машину – «Лада Гранта» – удалось найти на автостоянке. Правоохранители задержали 43-летнего владельца легковушки и доставили его в местный отдел следственного комитета. Там мужчина дал признательные показания. На него завели уголовное дело.

О личности предполагаемого педофила известно не много: он работал сборщиком мебели и однажды – в 2012 году – уже проходил обвиняемым по уголовному делу. Его судили за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU