«Торопиться не будем»: глава Башкирии – об открытии детских садов

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:53:40+03:00

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В Башкирии пока не будут открываться детские сады из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня, 5 июня, на заседании «Час образования» заявил глава региона Радий Хабиров. Он считает, что из положения можно выходить за счет дежурных групп.

«Ситуация с коронавирусом до сих пор нестабильная, поэтому торопиться с открытием детских садов не будем, – сказал Хабиров. – Выходим из положения за счёт дежурных групп в дошкольных учреждениях».

Продолжая тему, он поручил Минобру проработать вопрос по доступности школьных спортивных площадок.

На этом же совещании министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, как в Башкирии пройдут выпускные вечера, ЕГЭ и приемная кампания.

ИСТОЧНИК KP.RU