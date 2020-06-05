«Торопиться не будем»: глава Башкирии – об открытии детских садов
В Башкирии пока не будут открываться детские сады из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня, 5 июня, на заседании «Час образования» заявил глава региона Радий Хабиров. Он считает, что из положения можно выходить за счет дежурных групп.
«Ситуация с коронавирусом до сих пор нестабильная, поэтому торопиться с открытием детских садов не будем, – сказал Хабиров. – Выходим из положения за счёт дежурных групп в дошкольных учреждениях».
Продолжая тему, он поручил Минобру проработать вопрос по доступности школьных спортивных площадок.
На этом же совещании министр образования республики Айбулат Хажин рассказал, как в Башкирии пройдут выпускные вечера, ЕГЭ и приемная кампания.
ИСТОЧНИК KP.RU