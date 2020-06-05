2020-06-05T13:30:54+03:00
Общество

Власти Башкирии огласили даты проведения ЕГЭ и выпускных

На профильном заседании у главы региона выступил министр образования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Привычного выпускного бывшие школьники не получатПривычного выпускного бывшие школьники не получатФото: Кирилл ПЕНКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 июня, глава Башкирии Радий Хабиров провел онлайн-заседание по вопросам проведения выпускных, ЕГЭ и приемной кампании-2020. Подробности о том, как пройдет лето для выпускников школ, рассказал министр образования республики Айбулат Хажин.

ЕГЭ в Башкирии стартует 3 июля. Во всех пунктах приема экзаменов обеспечат санитарный контроль. Школьные автобусы дважды в день будут дезинфицироваться.

Выпускных вечеров в привычном плане в республике не планируется. Они пройдут по всей стране 27 июня в онлайн-формате – на примере «Последнего звонка».

«Мы, конечно, понимаем, что у детей должен быть праздник, – отметил Хажин. – Планируем, что при благоприятном исходе и с разрешения санитарных врачей сможем организовать такие балы после всех экзаменов 25 июля».

Руководитель региона призвал «сейчас ничего не загадывать» и «придерживаться рабочей версии». Главное для Хабирова – чтобы школьники на выпускном бале не употребляли алкоголь.

Изменения в приемной кампании-2020

Изменения в приемной кампании-2020

Что касается приемной кампании в вузы, то она начнется в третьей декаде июня. Зачисление пройдет в августе. На грядущий учебный год в Башкирии выделено 11 тысяч бюджетных место (на 1073 больше, чем в прошлом году).

«Формат взаимодействия абитуриента и приёмной комиссии будет максимально переведён в онлайн. Лично приходить не надо. Поступающие смогут направить заявление о приёме и необходимые документы в электронной форме через сайты вузов», – пояснил ректор Башгоспедуниверситета Салават Сагитов.

Глава Башкирии поручил Минобру и муниципалитетам помочь с подачей документов в вузы абитуриентам, у которых в связи с проживанием в селах и деревнях нет доступа к интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Башкирии огласили даты проведения ЕГЭ и выпускных
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
Депутаты Башкирии строят планы «по совершенствованию законодательства» в связи с поправками в Конституцию
В Башкирии расследуются смерти двоих медиков, которые могли умереть от коронавируса
В Башкирии обновили правила работы магазинов и торговых центров: что изменилось
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 119 человек – поставлен очередной рекорд по новым заражениям
Скандально известный рэпер из Уфы взорвал ютуб эпатажным клипом с провокационным названием
В Уфе из окна дома выпал 4-летний ребенок
Верховный суд в Уфе рассмотрит апелляцию по делу об изнасиловании проститутки
Президент ТПП РБ принял участие в выездном совещании по вопросам развития особой экономической зоны «Алга»
Фейсбук принял новость о новой инфекционке под Уфой за фейк
Вахтовик из Башкирии привез коронавирус в город, где никогда не было инфекции
Жителей Башкирии попросили «минимизировать» общение с пожилыми людьми
В Башкирии до конца июня примут закон о поддержке садоводов
Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова в Уфе перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
В Уфе вблизи школы обнаружили останки человека
В Башкирии работники морга переносили покойников без средств защиты
Синоптики: в конце недели Башкирию накроет антициклон
Уфимец надругался над школьницей прямо во дворе многоэтажки
В Уфе за попытку дать взятку ФСБшнику задержали иностранца