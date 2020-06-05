Власти Башкирии огласили даты проведения ЕГЭ и выпускных

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:30:54+03:00

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Сегодня, 5 июня, глава Башкирии Радий Хабиров провел онлайн-заседание по вопросам проведения выпускных, ЕГЭ и приемной кампании-2020. Подробности о том, как пройдет лето для выпускников школ, рассказал министр образования республики Айбулат Хажин.

ЕГЭ в Башкирии стартует 3 июля. Во всех пунктах приема экзаменов обеспечат санитарный контроль. Школьные автобусы дважды в день будут дезинфицироваться.

Выпускных вечеров в привычном плане в республике не планируется. Они пройдут по всей стране 27 июня в онлайн-формате – на примере «Последнего звонка».

«Мы, конечно, понимаем, что у детей должен быть праздник, – отметил Хажин. – Планируем, что при благоприятном исходе и с разрешения санитарных врачей сможем организовать такие балы после всех экзаменов 25 июля».

Руководитель региона призвал «сейчас ничего не загадывать» и «придерживаться рабочей версии». Главное для Хабирова – чтобы школьники на выпускном бале не употребляли алкоголь.

Изменения в приемной кампании-2020

Что касается приемной кампании в вузы, то она начнется в третьей декаде июня. Зачисление пройдет в августе. На грядущий учебный год в Башкирии выделено 11 тысяч бюджетных место (на 1073 больше, чем в прошлом году).

«Формат взаимодействия абитуриента и приёмной комиссии будет максимально переведён в онлайн. Лично приходить не надо. Поступающие смогут направить заявление о приёме и необходимые документы в электронной форме через сайты вузов», – пояснил ректор Башгоспедуниверситета Салават Сагитов.

Глава Башкирии поручил Минобру и муниципалитетам помочь с подачей документов в вузы абитуриентам, у которых в связи с проживанием в селах и деревнях нет доступа к интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU