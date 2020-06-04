Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых введен карантин из-за коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:49:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин перечислил больницы, в которых введен частичный карантин из-за коронавируса.

Ограничительные мероприятия по предписанию главного санитарного врача введены в Кармаскалинской ЦРБ (в провизорном отделении), Бижбулякской ЦРБ (в хирургическом и терапевтическом отделении), Туймазинской ЦРБ (в неврологическом отделении Субханкуловской участковой больницы), ЦГБ города Октябрьского (в отделении кардиологии и хирургии) и уфимской ГКБ №13 (в диагностическом отделении). Как долго будут действовать ограничения в подразделениях этих учреждений, Забелин не уточнил.

Тем временем стало известно, что на данный момент в больницах республики лечатся 995 человек с положительным диагнозом на коронавирус. Наибольшее число инфицированных находятся в уфимских ГКБ №18 (164), клинике БГМУ (78), РКБ имени Куватова (73), ГКБ №8 (53), ГКБ №5 (47). Среди других городских лечебницах больше всего пациентов с COVID-19 в ГБ №2 Стерлитамака (81), ГБ Нефтекамска (68), ЦГБ Кумертау (48) и ГБ Салавата (46).

Напомним, за время пандемии коронавирус подтвердился у 3608 жителей республики. Последние три дня наблюдается всплеск новых заражения. Минздрав связывает его с семейными очагами.

ИСТОЧНИК KP.RU