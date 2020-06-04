2020-06-04T14:26:48+03:00
Общество

Минздрав Башкирии объяснил всплеск зараженных COVID-19 «семейными очагами» и вернувшимися вахтовиками

Работники возвращаются в республику самостоятельно и не соблюдают самоизоляцию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рост числа инфицированных минздрав объяснил семейными очагамиРост числа инфицированных минздрав объяснил семейными очагами
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Минздрав Башкирии дал разъяснения касательно резкого роста зараженных коронавирусом в республике. Последние три дня наблюдается неприятная динамика: 2 июня за сутки было выявлено 72 инфицированных, накануне – 92 и уже сегодня был поставлен рекорд по новым носителям COVID-19 – 107. Глава ведомства Максим Забелин объяснил сложившуюся ситуацию двумя взаимосвязанными факторами: «семейными очагами» и самостоятельно вернувшимися в республику вахтовиками.

«Увеличение количества заболевших объясняется семейными очагами, когда идет заражения непосредственно всей семьи: мама, папа, дети, ну и, к сожалению, и взрослое поколение – бабушка и дедушка», – сказал Забелин.

А уже причиной возникновения семейных очагов, по словам министра, становятся вахтовики, которые вернулись домой своим ходом.

«Это те вахтовики, которые возвращаются неорганизованным способом. Они приезжают к нам неорганизованно, самостоятельно – они составляют у нас существенную часть тех пациентов, которые являются источниками заболевания. Как правило, это молодые, крепкие, сильные мужчины. У них течение заболевания проходят бессимптомно. Они возвращаются с вахты, начинают общаться, едут к родителям, навещают соседей. И тем самым мы получаем наши всплески», – объяснил глава здравоохранительного ведомства.

Забелин также рассказал о вахтовиках, работавших на Чаядинском месторождении. В Башкирию были возвращены около полутора тысяч рабочих. Все они прошли обсервацию. Коронавирус был диагностирован у 60 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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