Мать из Башкирии, выбросившая младенца после родов в мусорку, объяснила свой поступок

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:36:21+03:00

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Жительница Туймазов Алия Гимранова, которая выбросила своего ребенка в мусорный бак сразу же после домашних родов, объяснила свой поступок в эфире программы «Пусть говорят». Женщина утверждает, что в злополучную ночь 14 мая она не отдавал себе отчет в происходящем и подумала, что ребенок умер.

«Я спала вместе с детьми, в туалет захотелось. Потом [после родов] в туалете на полотенце его положила. То ли живой, то ли неживой. Я думала, что он умер. Испугалась, глаза затуманенные были. Не понимала, что делаю. Быстро начала спускаться, чтобы соседи не увидели. Шла и думала «зачем я это делаю?». Мусорка была полная, я его тихонечко взяла и положила», – рассказала Гимранова в студии Первого канала.

По словам женщины, о ее беременности никто не знал – живота видно не было. Да и на учете она не стояла. При этом Алия заявляет, что ждала мальчика и даже покупала для него первые вещи.

На программу также был приглашен предполагаемый отец ребенка Айдар Тахаутдинов. Он назвал женщину «тварью» и объяснил гостям студии, что их не связывают глубокие чувства – пара время от времени встречалась только для секса. Беременность у своей подруги мужчина подозревал, но надеялся, что Алия сделает аборт: «Через неделю она мне сказала, что все хорошо, ничего [то есть беременности] нет. Я ей сказал, что, если нужны деньги на аборт, я дам».

В студии Гимранова сказала, что надеется вернуть себе ребенка, которого сама же и выбросила в мусорку. Гости программы выразили скепсис по поводу искренности и настроя женщины.

Напомним, новорожденный мальчик был обнаружен случайным прохожим в контейнере ранним утром 14 мая. Живой ребенок, которого затолкали в пакет, привлек внимание приглушенным криком. Когда его достали из мусорки, он был холодный, а его конечности приобрели синий оттенок. На место сразу же вызвали медиков. «Скорая» отвезла малыша в больницу. На момент поступления в медучреждение температура его тела составляла всего 32 градуса. Ребенка в тяжелом состоянии подключили к искусственному аппарату легких, а спустя два дня ему стало лучше. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU