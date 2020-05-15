«Люблю своих дочурок»: стала известна личность жительницы Башкирии, выбросившей новорожденного ребенка в мусорку

15 Май 2020 2020-05-15T16:10:00+03:00

После случившегося у женщины забрали двух ее дочерей

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Стала известна личность жительницы Туймазов, которая выбросила собственного новорожденного ребенка в мусорный бак. По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, нерадивой матерью оказалась 36-летняя горожанка Алия Г.

Напомним, инцидент произошел ночью 14 мая. Женщина родила ребенка в квартире родственника, а затем решила от него избавиться, выбросив в мусорный контейнер во дворе дома по улице Ленина. К счастью, мальчик остался в живых – ранним утром его заметил дворник. Он отнес малыша в теплое помещение и вызвал «скорую» и полицию. Сотрудники оперативно установили мать новорожденного и задержали ее. СК возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Судя по активности в соцсетях, женщину отпустили из-под стражи. Известно, что у нее уже было два ребенка – несовершеннолетние дочки. Им, к слову, мать посвятила статус на странице «ВКонтакте», содержание которого с трудом увязывается с произошедшим: «Люблю своих дочурок».

«Дочурки» тем временем были изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждения. К расследованию случившегося подключилась и межрайонная прокуратура. Правоохранители намерены дать оценку должностным лицам органов профилактики безнадзорности.

ИСТОЧНИК KP.RU