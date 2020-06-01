2020-06-01T13:04:08+03:00
Происшествия

Ураган в Башкирии оставил без электричества 31 населенный пункт

Пострадали села в Бакалинском и Шаранском районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прошедший накануне, 31 мая, в Башкирии ураган с грозой и градом оставил без электричества 31 населенный пункт. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Сообщение о повреждении опоры линии электропередач пришло на пульт диспетчера аварийной службы в 18:43. В результате аварии обесточенными оказались 22 населенных пункта Бакалинского района и девять – Шаранского.

На место происшествия для ремонта были направлены четыре бригады «Башэнерго» и силы МЧС. В общей сложности над устранением последствий аварии работало 33 человека и 10 единиц техники.

«По состоянию на 04:00 01.06.2020 отключенными остаются 4 населенных пункта, в 74 домах которых проживает 253 человека, из них 59 детей», – рассказали в МЧС.

Аварийные службы намерены завершить восстановительные работы в первой половине сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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