В Башкирии с 1 июня возобновляется работа торговых центров

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:51:53+03:00

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В Башкирии с сегодняшнего дня, 1 июня, официально возобновляется работа торговых центров. Главной причиной такого решения стал зафиксированный в республике спад динамики заражения коронавирусом.

По словам главы региона Радий Хабирова, по вопросу открытия ТЦ он консультировался с коллегами и представителями бизнеса несколько дней. Работать комплексы будут с рядом ограничений. Закрытыми останутся фудкорты, кинотеатры и детские комнаты.

«Я обещал представителям бизнеса, что торговые центры при благополучном развитии ситуации [с коронавирусом] будут открыты. С сегодняшнего дня мы их отрываем. Мы разрешаем работу только предприятиям торговли. Все системы общественного питания, фудкорты, кинотеатры, детские и развлекательные комнаты категорически должны быть закрыты – только продажи. Этот указ мы подпишем к часу дня»,

Напомним, ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в торговых центрах разрешалось работать только аптекам, магазинам товаров первой необходимости и оптикам.

ИСТОЧНИК KP.RU