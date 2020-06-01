«Динамика заражения идет на спад»: число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 3337 человек
По последним данным министерства здравоохранения республики, в Башкирии по состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 3337 случаев заболевания коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 77 человек. Из них 958 находятся на стационарном лечении: состояние 247 пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелое – у 45 человек, еще 9 подключены к ИВЛ. Еще 1223 человека с легкой формой заболевания находятся на амбулаторном лечении, а с полным выздоровлением выписано уже 1138 человек. Новых летальных исходов не было зафиксировано – их по-прежнему 18.
- Если анализировать прошедшие выходные, мы видим динамику по уменьшению числа заразившихся. Темп прироста составляет менее 3 процентов, - добавил Максим Забелин.
При этом отмечается, что наибольшее число инфицированных составляют жители Башкирии до 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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