В Уфе доноров с редкой группой просят срочно сдать кровь

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:53:54+03:00

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Сегодня, 1 июня, всех жителей Уфы с редкой группой крови просят посетить республиканскую станцию переливания. Согласно «светофору» на официальном сайте РСПК, в банке крови образовалась нехватка четвертой отрицательной. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Жители Уфы и Башкирии могут спасти десятки и сотни жизней, если станут донорами редкой группы крови. Сейчас сложилась острая необходимость пополнения этой группы. Такая же ситуация и со второй отрицательной группой крови.

Напомним, ранее минздрав Башкирии призвал сдать плазму тех, кто перенес недавно COVID-19. Однако сделать это можно только через месяц после выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU