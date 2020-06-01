В Уфе доноров с редкой группой просят срочно сдать кровь
Сегодня, 1 июня, всех жителей Уфы с редкой группой крови просят посетить республиканскую станцию переливания. Согласно «светофору» на официальном сайте РСПК, в банке крови образовалась нехватка четвертой отрицательной. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
Жители Уфы и Башкирии могут спасти десятки и сотни жизней, если станут донорами редкой группы крови. Сейчас сложилась острая необходимость пополнения этой группы. Такая же ситуация и со второй отрицательной группой крови.
Напомним, ранее минздрав Башкирии призвал сдать плазму тех, кто перенес недавно COVID-19. Однако сделать это можно только через месяц после выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU