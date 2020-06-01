2020-06-01T05:53:54+03:00
Общество

В Уфе доноров с редкой группой просят срочно сдать кровь

В банке крови образовалась нехватка четвертой отрицательной
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Сегодня, 1 июня, всех жителей Уфы с редкой группой крови просят посетить республиканскую станцию переливания. Согласно «светофору» на официальном сайте РСПК, в банке крови образовалась нехватка четвертой отрицательной. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Жители Уфы и Башкирии могут спасти десятки и сотни жизней, если станут донорами редкой группы крови. Сейчас сложилась острая необходимость пополнения этой группы. Такая же ситуация и со второй отрицательной группой крови.

Напомним, ранее минздрав Башкирии призвал сдать плазму тех, кто перенес недавно COVID-19. Однако сделать это можно только через месяц после выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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