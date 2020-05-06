В Башкирии заготовили плазму для лечения пациентов от COVID-19

6 Май 2020 2020-05-06T18:03:56+03:00

В России республика стала одной из первых, заготовивших плазму от донора реконвалесцента COVID-19.⠀

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В Башкирии Республиканская станция переливания крови вместе с БГМУ начали работу по созданию базы данных доноров-реконвалесцентов COVID-19, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Как сообщили в станции, переливание реконвалесцентной плазмы служит эффективной альтернативой для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.

В России республика стала одной из первых, заготовивших плазму от донора реконвалесцента COVID-19.

- Донором иммунной плазмы могут стать пациенты недавно перенсшие COVID-19. Сдать плазму можно уже через месяц после выздоровления. Также на базе клиники БГМУ установлен мобильный заготовительный комплекс крови, - прокомментировали в РСПК.

Для сдачи плазмы необходимо связаться с заведующим отделом комплектования донорских кадров Республиканской станции переливания крови Артуром Гумаровичем Мусиным по телефону: 8-927-089-89-02.

ИСТОЧНИК KP.RU