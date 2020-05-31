В Башкирии на диком пляже утонул 14-летний подросток
Сегодня, 31 мая, в Стерлитамаке произошел трагический несчастный случай – в озере утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, парень отправился купаться со своими товарищами на дикий пляж без присмотра возрослых. В какой-то момент он просто не смог доплыть до берега.
Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, по факту гибели подростка назначена доследственная проверка. Сейчас место трагедии осматривают сыщики, они же опрашивают очевидцев и родителей парня. Сотрудникам СКР по Башкирии предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Следком по Башкирии просит родителей и учителей провести разъяснительные беседы с молодыми людьми и подробно рассказать о правилах поведения на воде.
Напомним, недавно на реке Ашкадар под Стерлитамаком с разницей всего в несколько минут едва не утонули двое мальчиков. К счастью, к ним на помощь подоспел местный житель - одного он вытащил из воды, а другого спасли вовремя подоспевшие на зов мужчины спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU