2020-05-31T19:08:09+03:00
Происшествия

В Башкирии на диком пляже утонул 14-летний подросток

Трагическим случаем заинтересовались в следкоме
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 31 мая, в Стерлитамаке произошел трагический несчастный случай – в озере утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, парень отправился купаться со своими товарищами на дикий пляж без присмотра возрослых. В какой-то момент он просто не смог доплыть до берега.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, по факту гибели подростка назначена доследственная проверка. Сейчас место трагедии осматривают сыщики, они же опрашивают очевидцев и родителей парня. Сотрудникам СКР по Башкирии предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Следком по Башкирии просит родителей и учителей провести разъяснительные беседы с молодыми людьми и подробно рассказать о правилах поведения на воде.

Напомним, недавно на реке Ашкадар под Стерлитамаком с разницей всего в несколько минут едва не утонули двое мальчиков. К счастью, к ним на помощь подоспел местный житель - одного он вытащил из воды, а другого спасли вовремя подоспевшие на зов мужчины спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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