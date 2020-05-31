2020-05-31T11:43:19+03:00
Происшествия

Стала известна личность героя, который спас двоих тонущих мальчиков в Башкирии

Оба случая произошли на пляже на реке Ашкадар под Стерлитамаком
Павел КРАЙНОВ
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Фото: «Стерлитамакский рабочий»Фото: «Стерлитамакский рабочий»
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36-летний Житель Стерлитамака Вадим Письменный на днях спас сразу двоих тонущих мальчиков на пляже на реке Ашкадар. 27 мая он вместе с супругой и двумя детьми отдыхал у воды, как вдруг услышал крик о помощи. Не раздумывая ни секунды он бросился в воду и вытащил на берег тонущего ребенка. А вскоре на этом же пляже стал тонуть еще один мальчик – Вадим и его супруга вовремя заметили это и позвали спасателей, которые спасли ребенка.

Подробности этого случая специально для газеты «Стерлитамакский рабочий» рассказала супруга героя Анжела. Сам Вадим после этого случая приболел и сейчас лечится дома, в окружении семьи.

- В тот день мы всей семьёй были на пляже. Нет, не купались: наш восьмилетний сын был у воды, муж – чуть поодаль с годовалой дочкой. В реке плескались мальчишки. Мы услышали, как один из них зовёт на помощь: его друга увлекло течение, он не мог выплыть, - цитирует женщину «Стерлитамакский рабочий». По словам Анжелы, ее супруг бросился в воду и вынес мальчика на противоположный берег реки.

К счастью, когда в Ашкадаре стал тонуть второй мальчик, Вадим и Анжела также оказались по близости и позвали спасателей. Те вытащили попавшего в беду ребенка из воды.

«Комсомолка» напоминает, что сейчас пока купаться нельзя – пляжный сезон откроется только 10 июня. И мы призываем отдыхающих пользоваться только оборудованными для купания пляжами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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