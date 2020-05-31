2020-05-31T08:08:36+03:00
Политика

Стала известна судьба офисного здания в Уфе, которое выкупили власти Башкирии

Здание расположено в историческом центре города рядом с главным корпусом БашГУ
Павел КРАЙНОВ
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На днях стало известно, что будет с пустующим зофисным зданием, расположенном около главного корпуса БашГУ. Ранее предполагалось, что офисный центр «Башня» будет сдаваться под офисы для коммерческих организаций, но не так давно его выкупили республиканские власти. «КП-Уфа» уже писала о том, как власти Башкирии пытаются решить проблемы пустующих бизнес-центров.

В «Башне» по инициативе властей республики расположится технопарк, который открывают совместно с фондом «Сколково». По данным регионального правительства, здесь будет IQ-парк, резидентами которого станут высокотехнологичные компании. Общая площадь нового технопарка составит 36 тысяч «квадратов».

Как сообщают власти республики, технопарк начнет свою работу в мае 2021 года. По планам правительства число резидентов должно достичь 130 организаций, а выручка от их деятельности составит порядка 5 млрд рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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