«Своих не бросаем»: как власти Башкирии решают проблемы за казенный счет

Со сменой власти в Башкирии некоторые проблемы республики стали двигаться с мертвой точки. Например, транспортная реформа в Уфе позволила избавиться от нелегальных перевозчиков и «подняла с колен» крупнейшее транспортное госпредприятие «Башавтотранс». Также, по мнению башкирских чиновников, они добились потрясающих результатов в освещении улиц и сельских дорог, стали хорошо чистить снег в городах и селах и привлекли в республику миллиарды рублей инвестиций. И не важно, что транспорт в Уфе стал ходить значительно хуже, а во время снегопада невозможно выехать из некоторых микрорайонов. Дело то сделано, отчет сдан.

Все бы ничего, но некоторые решения проблем за бюджетный счет выглядят как минимум сомнительно. Речь идет о ситуациях, когда тот или иной проект терпит крах из-за неэффективного управления или не выдерживает конкуренции на рынке. Мы решили составить свой, субъективный список таких случаев.

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ

Первая проблема Башкирии, которая больше других бросается в глаза – обманутые дольщики. В августе прошлого года глава Башкирии открытым текстом заявил, что их дома будут достраивать за счет бюджета.

- В республике еще остаются тысячи людей, которые где-то из-за непорядочности и некомпетентности застройщика, где-то из-за экономических неурядиц, а где-то - из-за некачественного взаимодействия бизнеса и чиновников годами скитаются по съёмным углам. Механизмы возвращения им крыши над головой мне понятны, и это будет сделано в каждом случае настолько быстро, насколько это возможно, - написал 15 сентября у себя в соцсетях Радий Хабиров.

За то, что кто-то обманул дольщиков в Башкирии, теперь заплатят налогоплательщики

Вскоре власти еще и документально оформили эту идею: в начале этого года вступил в силу закон, по которому дома обманутых дольщиков будут достраивать за казенный счет. Вот и выходит, что из-за недобросовестных застройщиков квартиры им «купят» налогоплательщики. Как говорят, заплатят за себя и за того парня.

НЕЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО

Еще один случай, потребовавший вмешательства властей – банкротство Бельского речного пароходства. Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по преднамеренному банкротству этого предприятия, а башкирская казна тем временем, «латает дыры» в его бюджете. Проще говоря, из-за неэффективного руководства и вывода активов жители Башкирии «спасут» пароходство. Чтобы по изрядно обмелевшей за последние годы Белой продолжали ходить старенькие теплоходы.

- А ведь 10 лет назад в Башкортостане было 17 пассажирских судов и они доходили до Москвы, Казани, Самары, Волгограда, Астрахани и Ростова – на- Дону... как и обещал, я остановил издевательство над Башкирским речным пароходством, выгнал оттуда деятелей - арбитражников, просто добивающих предприятие, некогда гордость Башкортостана. А сейчас мы вошли в управление. И будем постепенно восстанавливать это пароходство, - заявил глава Башкирии у себя в социальных сетях.

Убыточное предприятие планируют вновь сделать прибыльным

Эмоциональный пост Радия Хабирова в социальных сетях вызвал бурю одобрения у многих жителей Башкирии, напрочь игнорирующих законы рыночной экономики. Ведь что такое закон спроса и предложения, когда речь идет о своем собственном, пусть и речном флоте?

В этой истории единственный логичный вопрос должны задать налогоплательщики: почему мы должны за это платить? Пассажирские перевозки по рекам не имеют такой стратегической значимости как автомобильный или железнодорожный транспорт. Так зачем возрождать то, на что и спроса особого нет?

НЕЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В этом году власти региона решили всерьез взяться за возрождение легкой промышленности. На субсидии для предприятий этой отрасли до 2025 года из казны потратят 1,5 млрд рублей. Возможно, это позволит «завалить» рынок Башкирии одеждой и обувью местного производства. Может, эти фабрики найдут рынки сбыта и их продукция станет достойной заменой «ширпотреба», который массово везут из Китая. А может и нет. Но бюджет все равно поможет.

Так, например, налогоплательщики Башкирии помогут владельцам предприятий легпрома обновить оборудование.

Швейные фабрики Башкирии хотят конкурировать с массовым производством в КНР

- С этого года будем возмещать из бюджета до 50% стоимости нового оборудования. На эти цели мы уже зарезервировали средства в бюджете в 2020 и 2021 годах. Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей. Мы в разы увеличиваем финансирований этой программы – до 1,5 млрд рублей! Эти средства помогут нашим предприятиям легпрома уверенно закрепиться на рынке, - прокомментировал решение спасти конкурентов китайских фабрик Хабиров.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Широкий резонанс в Башкирии получила история девочки с необычной внешностью Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района. Девочка родилась с деформированной головой и сросшимися пальчиками, из-за чего ее не хотели брать в детсад. Когда эта история стала известна волонтерам и журналистам, родителям ребенка стали оказывать всяческую помощь. Например, ей сняли и обставили жилье и свозили в одну из клиник Израиля, чтобы провести операцию. Все за счет республиканского бюджета.

Редакция «Комсомолки» безгранично рада за маленькую девочку, которой власти республики подарили надежду на нормальную жизнь. Но не все жители республики разделили эту радость – нашлись и те, кто довольно жестко высказался по этому поводу в социальных сетях. У пользователей была только одна претензия. Почему ребенку, у которого есть и родители и бабушка с дедушкой так быстро помогли со всем необходимым, а другим детям инвалидам, зачастую обделенными родительской любовью, приходится годами ждать жилья, операций и лекарств?

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

Недоумение вызывают странные покупки зданий за казенный счет. Недавно в собственность республики перешел недостроенный торговый комплекс «Башня», расположенный рядом с главным корпусом БашГУ в Уфе. А летом власти заявили о намерении выкупить у собственника бизнес-центр «Салават Юлаев», расположенный, как не трудно догадаться, на проспекте Салавата Юлаева. Сделка по последнему пока не состоялась, но слова о выкупе никто из башкирских чиновников обратно не забрал.

Власти республики недавно выкупили БЦ «Салават Юлаев»

Стоит отметить, что в этом случае власти Башкирии нарушили общепринятый тренд: в эпоху непрекращающейся приватизации государственного имущества, региональная казна напротив, покупает недвижимость. Вот только зачем республиканским властям вообще нужны бизнес-центры и торгово-развлекательные комплексы – вопрос открытый.

СИТУАЦИЯ НАОБОРОТ

В прошлом году в Башкирии произошла обратная ситуация. Власти республики стали искать инвестора для строительства хосписа в Уфе. Казалось бы, такие важные и нужные социальные объекты как раз должны строить за бюджетные деньги, а тут внезапно создается специальный благотворительный фонд, на который падает ответственность за стройку.

Тогда Хабиров и его подчиненные заявили, что возведение хосписа на спонсорские деньги – мера вынужденная. Якобы нужно построить как можно скорее, а за бюджетные деньги это происходит намного дольше – мешают постоянные процедуры согласования. А в соцсетях он и вовсе решил устроить жителям Башкирии «проверку на зрелось».

- Мы можем построить хоспис и за бюджет, но я как-то подумал, что мы можем его построить на пожертвования. И этот мой пост – проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха, - писал Хабиров в августе прошлого года.

Хоспис в Уфе решено строить на пожертвования

КОМПЕТЕНТНО

Арсен Шаймухаметов, политолог БАГСУ:

- Сложно удивляться очередному выделению бюджетных денег в государстве, где всё постепенно «огосударствляется». На мой взгляд, нужно выделить три момента.

Первый момент: в стране сужается поле для работы частного сектора, особенно малого и среднего бизнеса. Факторов у этого процесса очень много и они, пожалуй, уже знакомы каждому: высокая бюрократизация, сильная налоговая нагрузка, низкая прибыльность, монополия крупных, в том числе государственных корпораций, давление со стороны контролирующих органов, экономическая нестабильность и многие другие. Роль основного инвестора в таких условиях отходит государству.

Второй момент: жители нашей страны привыкли в любой ситуации обвинять или уповать на государство. Даже если где-то «провинился» частник, то обязательно будут упрёки и ожидание в адрес чиновников и представителей власти – «не досмотрели», «прикрывали» и так далее. Поэтому государству для сохранения политической стабильности и своевременного «тушения пожаров» приходится совершать активное вмешательство. Ведь у общества возникает справедливое желание, чтобы «навели порядок».

В качестве третьего момента можно выделить естественную склонность к популизму, желание власти показать своё неравнодушие и активное участие в решении проблем. Чтобы люди видели, что всё под контролем, руководство неравнодушно. Особенно это срабатывает в резонансных ситуациях, привлекающих общественное внимание. Проблема решается, жители рады, власть хорошая – все довольны.