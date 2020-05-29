В Башкирии падением ребенка в яму на стройплощадке заинтересовалась прокуратура

29 Май 2020 2020-05-29T09:15:38+03:00

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Прокуратура Миякинского района проводит проверку компании, на стройплощадке которой девятилетний ребенок провалился в водопроводный колодец.

Напомним, что несчастный случай произошел накануне в селе Киргиз-Мияки. Ребенок катался на велосипеде, но на перекрестке улиц Первомайской и Октябрьской не справился с управлением и упал в открытый колодец глубиной 2 метра. Колодец находился на строительной площадке местной компании, которая занимается строительством водопроводной сети. Работники предприятия как раз неподалеку занимались заменой водопроводных труб – они же первыми бросились на помощь и вызвали скорую. Мальчика на скорой доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям работников подрядной организации и иных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении строительных работ. Кроме того, прокуратура установила контроль за ходом и результатами доследственной проверки, - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU