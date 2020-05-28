2020-05-28T19:29:17+03:00
Происшествия

В Башкирии девятилетний ребенок упал в яму и оказался в реанимации

Сейчас обстоятельства ЧП изучают следователи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 28 мая, в Миякинском районе Башкирии произошло ЧП. В райцентре, селе Киргиз-Мияки, девятилетний мальчик катался на велосипеде и случайно упал в яму. По предварительной информации мальчик попал в водопроводный колодец.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в результате падения с высоты мальчик получил травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации, врачи решают вопрос о перевозке ребенка в больницу в Уфу.

Следком по Башкирии проводит доследственную проверку. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники СКР по Башкирии. Они уже осмотрели место происшествия, сейчас опрашиваются очевидцы.

- Ход проверки находится на контроле в следственном управлении республики, - пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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