Ребенка спасло детское кресло: подробности аварии в Башкирии, в которой погибла молодая женщина на глазах у дочери

29 Май 2020 2020-05-29T09:07:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В республиканской Госавтоинспекции рассказали подробности страшной аварии, которая произошла накануне в Баймакском районе. Напомним, что там на 178-м километре автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак (который считается опасным участком для движения) столкнулись Ravon R4 встречный Hyundai Creta. От полученных травм 27-летняя девушка за рулем Ravon скончалась на месте на глазах у своей четырехлетней дочери. Ребенка спасло детское автомобильное кресло, поэтому девочка выжила, хоть и получила травмы и ушибы. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей.

Что касается 45-летнего водителя Hyundai, то он также был доставлен в больницу с переломами. Впрочем, выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав и не должен был вообще садиться за руль. Обстоятельства и причины смертельного ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

- Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб, а еще 13 получили травмы, -добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU