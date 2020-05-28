2020-05-28T14:21:12+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина за рулем иномарки погибла в аварии на глазах у двухлетнего ребенка

Жуткое ДТП произошло в Баймакском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Сегодня, 28 мая, около 14:00 в Баймакском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, в котором погибла молодая мать. По предварительной информации от ГИБДД по Башкирии авария произошла на пятом километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак. Во время движения столкнулись «Hyundai» и «Chevrolet», а затем обе машины вылетели в кювет.

По данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, в результате аварии прямо на глазах у двухлетнего ребенка погибла водитель корейской иномарки. Малыш тоже получил травмы, но выжил.

- Обстоятельства уточняются, личности водителей и пострадавшего ребенка устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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