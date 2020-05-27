2020-05-27T08:00:24+03:00
Происшествия

Мешала учить уроки: в Башкирии осудили старшеклассницу, утопившую младшую сестренку в тазике

За убийство по неосторожности девушку приговорили к году ограничения свободы
Яна БАЗЕКИНА
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С самого детства девочки были не разлей вода, поэтому никто из близких не может поверить в случившееся. Фото: соцсетиС самого детства девочки были не разлей вода, поэтому никто из близких не может поверить в случившееся. Фото: соцсети
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В Салаватском городском суде вынесли приговор 17-летней девушке, которая в порыве злости утопила свою младшую сестренку в тазике. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики, в итоге статью уголовного дела переквалифицировали с «Убийства» на «Причинение смерти по неосторожности», да и сама старшеклассница осознала, что натворила и искренне раскаялась. В итоге суд принял решение не лишать ее свободы, а лишь ограничить сроком на один год.

Напомним, что страшная трагедия разыгралась 13 сентября прошлого года в одном из частных домов Салавата. Родители ушли по делам, оставив 17-летнюю Светлану – отличницу, спортсменку – посидеть с семилетней сестренкой. Девушка учила уроки, но сестренка начала сильно капризничать, и чтобы ее успокоить, Светлана отвела ее в баню и с силой три раза окунула с головой в таз с водой, а потом, оставив сестренку там, ушла домой. Вернувшиеся родители с ужасом обнаружили бездыханное тело своей младшей дочери в бане и вызвали скорую и полицию. Как оказалось, малышка захлебнулась водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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