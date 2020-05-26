2020-05-26T11:14:21+03:00
Политика

В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

Об этом стало известно во время оперативного совещания
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба правительства БашкирииФото: пресс-служба правительства Башкирии
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Сегодня, 26 мая, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии первый вице-премьер Андрей Назаров заявил, что на пост руководителя агентства по печати и СМИ республики назначен 44-летний Максим Ульчев. Соответствующий указ подписал накануне глава региона Радий Хабиров. «КП-Уфа» уже писала об этом назначении. Сегодня об этом объявили уже официально.

- Поздравляем Максима Владимировича с новым назначением, желаем ему удачи на этом важном, ответственном направлении, - заявил в прямом эфире онлайн-совещания Андрей Назаров.

Напомним, предшественник Максима Ульчева Борис Мелкоедов покинул свой пост в марте 2020 года. Он возглавил свой родной Зилаирский район Башкирии.

Что касается новоиспеченного руководителя государственного агентства по печати и СМИ, то последние 10 лет Максим Ульчев занимал пост генерального директора ИА «БАшинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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