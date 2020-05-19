2020-05-19T18:54:49+03:00
Общество

В Башкирии назначен глава агентства по СМИ

Радий Хабиров уже подписал соответствующее распоряжение
Эльвина АПАРИНА
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Последние 10 лет он был генеральным директором ИА «Башинформ».Последние 10 лет он был генеральным директором ИА «Башинформ».
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Стало известно, кто стал руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии. Им назначен 44-летний Максим Ульчев. Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, что Борис Мелкоедов, экс-руководитель ведомства, занял кресло главы Зилаирского района. Покинул он пост в марте 2020 года.

Новый глава окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике. До получения должности успел поработать заместителем начальника управления экономической и социальной политики администрации Президента Башкирии, заместителем министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства.

Последние 10 лет он был генеральным директором ИА «Башинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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