В Башкирии назначен глава агентства по СМИ
Стало известно, кто стал руководителем Агентства по печати и СМИ Башкирии. Им назначен 44-летний Максим Ульчев. Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение.
Напомним, что Борис Мелкоедов, экс-руководитель ведомства, занял кресло главы Зилаирского района. Покинул он пост в марте 2020 года.
Новый глава окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике. До получения должности успел поработать заместителем начальника управления экономической и социальной политики администрации Президента Башкирии, заместителем министра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства.
Последние 10 лет он был генеральным директором ИА «Башинформ».
ИСТОЧНИК KP.RU