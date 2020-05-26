2020-05-26T09:52:46+03:00
Общество

В Башкирии следователи проверят информацию об изолированных в морге медсестрах

Ранее сотрудницы больницы обратились в прокуратуру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Уфимского межрайонного СК проводят проверку по факту сообщения о запертых в морге медсестрах Архангельской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

«[Проверяется сообщение] о нарушении трудовых прав медицинских работников Архангельской центральной районной больницы, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом, выразившееся в принудительной изоляции в помещении, не отвечающем предъявляемым требованиям, а также в невыплате положенных денежных компенсаций», – сообщили в СК.

Сотрудники устанавливают обстоятельства и правовые основания направления медработников на изоляцию, а также «полноту и своевременность выплат положенных денежных компенсаций».

Напомним, медсестры уже успели обратиться в прокуратуру, где начали свою проверку. Ранее ситуацию прокомментировали в Минздраве. По данным ведомства, на территории больницы есть здание с двумя помещениями: в одном был изолятор для контактных медиков, а в другом – морг. «Этот изолятор соответствует всем требованиям», — заявила пресс-секретарь министерства Софья Алешина. В изоляторе, по ее словам, есть туалет, водопровод, кровати и постельное белье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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