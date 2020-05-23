2020-05-23T09:41:46+03:00
Общество

«Надеемся, что доносит до срока»: история уфимки, которую будучи беременной и с двумя детьми бросил муж, получила продолжение

Супруг женщины не захотел поднимать третьего ребенка и ушел из семьи
Ирина ЗИМИНА
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Сейчас Марии нужны лекарства.Сейчас Марии нужны лекарства.
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История уфимки, которую бросил муж будучи беременной и с двумя детьми, получила продолжение. Напомним, что «КПУфа» рассказывала о Марии 6 мая, у нее тяжелые диагнозы, требующие лечения.

Помочь ей откликнулись волонтеры, и сейчас жизнь Марии становится лучше – добровольцы нашли Марии жилье прямо рядом со школой. Также неравнодушные помогли с переездом – наняли грузчиков и «ГАЗель».

- Она, конечно, плохо себя чувствует, с венами сильнейшие проблемы [у нее варикоз]. Но все же надеемся, что доносит до срока. С арендой квартиры помощь будет нужна хотя бы частичная, пока не родит и не начнет получать пособия. Будем рады, если найдется человек, кто смог бы поддерживать ее на регулярной основе, контакты девушки дадим, если таковой отыщется, - написала администратор группы помощи.

Сейчас Марии нужны лекарства. Помочь можно, связавшись с админами группы по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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