В Башкирии смягчили приговор водителю погрузчика, который переехал 24-летнего парня

22 Май 2020 2020-05-22T14:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Водителю погрузчика, который будучи сильно пьяным насмерть переехал 24-летнего парня, возле дома ремонтировавшего свой автомобиль, смягчили приговор. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», изначально 31-летнего Игоря А. приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но позже после рассмотрения апелляции суд решил сократить срок в приговоре на 2 месяца.

Впрочем, мать осужденного категорически не согласна и с этим решением: по ее словам, сына напрасно обвиняют в том, что на момент наезда он был пьян – мол, парень никогда и капли в рот не брал, не то что за руль в таком виде садиться.

Напомним, что трагедия произошла в Белебее 26 июня в прошлом году. Молодой мужчина ремонтировал свою «двенашку», когда многотонный погрузчик протаранил и поспешил скрыться. Пострадавший оказался зажатым между автомобилем и воротами гаража и скончался от кровопотери. У погибшего осталась маленькая дочь, а его жена, которая была беременна вторым ребенком, вскоре после трагедии потеряла малыша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="356" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/716818" frameborder="0"></iframe> Тракторист въехал в припаркованный авто.

ИСТОЧНИК KP.RU